Nessun consigliere in Regione per Itc, Abbaticchio: "Quasi 65mila voti, risultato straordinario"

All'indomani delle elezioni regionali, il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio commenta sul proprio profilo facebook i risultati dello spoglio, che, dai primi dati parziali, escluderebbero Italia in Comune da una rappresentanza regionale:



"Grazie a Bitonto e alla Puglia per aver dato fiducia a un gruppo di amministratori locali e di amici che operano nei settori dell'associazione e dell'antimafia in particolare.

Quasi 65.000 voti, vista l'affluenza alle urne, non sono stati sufficienti per un sottile 0,15% per consentire alla squadra di avere una rappresentanza in Regione, salvo sorprese dell'ultimo minuto.

Secondo partito del centrosinistra pugliese è Italia in comune.

Resta un risultato straordinario per gente che vive al servizio del territorio e che ha condotto una campagna elettorale sulle idee, sull'entusiasmo e sulla voglia di fare.

Siamo ovviamente felici di aver contribuito alla Vittoria di Michele Emiliano e del centrosinistra: l'area metropolitana di Bari ha sicuramente fatto la differenza.

Torniamo a lavorare ancor più di prima".