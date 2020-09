Itc Bitonto, il coordinamento cittadino ringrazia gli elettori

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma del coordinamento cittadino del circolo bitontino di Italia in Comune, all'indomani delle elezioni regionali 2020:

"Il coordinamento cittadino di Italia in Comune di Bitonto ringrazia gli elettori che, a distanza di poco più di un anno dal voto per il Parlamento Europeo, che vide il successo straordinario per la lista rappresentata in Puglia dal Sindaco Abbaticchio, hanno voluto riconfermare la fiducia in un progetto politico che, a livello locale, è espressione di buone prassi di governo dei territori e che riesce ad esprimere una classe politica fatta di amministratori giovani, motivati, competenti e radicati nelle proprie comunità.

Prova ne è il largo e convinto consenso accordato ai due candidati locali Domenico Nacci e Maria Grazia Gesualdo i quali non solo ottengono a Bitonto rispettivamente 1.752 preferenze il primo, 1.090 la seconda , ma riescono a raccogliere consensi anche fuori dal contesto locale, a dimostrazione della loro capacità di fare rete e di porsi come punti di riferimento in qualità di amministratori locali. Soprattutto a loro e agli altri candidati di Italia in Comune va il nostro plauso e il nostro ringraziamento per l’impegno profuso, con l’auspicio che le energie messe in campo, smaltita la delusione per il mancato raggiungimento del quorum, non vadano disperse e continuino ad essere messe a disposizione delle nostre comunità.

Oltremodo soddisfacente, poi, il risultato della lista a Bitonto che con il 14 % si conferma forza politica consolidata e fondamentale nell’economia del centro-sinistra bitontino".