Ratifica convenzione molestie sul lavoro, Ruggiero (M5S): 'Passo avanti per la difesa delle donne'

“Con l’approvazione della convenzione sulle molestie sul lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro alla Camera dei Deputati, il nostro Paese compie un altro passo avanti per la tutela dei lavoratori e in particolare delle lavoratrici, per metterle a riparo da tutti quei comportamenti che possono provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici”. Così la deputata pugliese Francesca Anna Ruggiero (M5S).

“La Convenzione – continua – offre degli strumenti di difesa in più ad ogni persona del mondo del lavoro, a prescindere dal relativo status contrattuale, e comprende tutti i settori occupazionali, sia pubblici che privati. Sulla base dei dati ISTAT – sottolinea Ruggiero - le donne che nel corso della loro vita lavorativa sono state sottoposte a ricatti sessuali per ottenere un lavoro o per mantenerlo sono circa 1 milione e 173mila. La ricerca evidenzia come una donna che subisce un ricatto sessuale, nell’81% dei casi, non ne parla con nessuno. È inaccettabile che nel 2020 continuino a verificarsi episodi del genere. I nostri lavoratori e le nostre lavoratrici devono avere tutti gli strumenti per salvaguardare se stessi contro ingiustizie e soprusi, che vanno combattuti ad ogni livello” conclude la deputata.