Regionali 2020, Itc vicino al 4%: “Risultato sfiorato con la forza della prossimità territoriale”

"65 mila preferenze di una squadra strutturata che il centrosinistra troverà sempre al suo fianco”. Così Rosario Cusmai, coordinatore regionale di Italia in Comune Puglia, sul risultato del 3,87 % ottenuto alle ultime competizioni elettorali. È questo il traguardo raggiunto dal ‘partito dei sindaci’, che, tuttavia, non ha centrato l’obiettivo della soglia di sbarramento, mancandolo per un lo 0,13%.

"Italia in comune si conferma una struttura partitica che, per quanto giovane, registra candidature radicate sul territorio e realmente civiche. È da loro che dobbiamo ripartire e dagli innumerevoli circoli pugliesi che tanto hanno animato questa campagna elettorale- il commento del vicecoordinatore nazionale e sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio - ora, aspettiamo di essere convocati dal Presidente Emiliano per programmare i passi successivi, felici di essere stati determinati ai fini della vittoria finale e sempre più convinti che la governance regionale non possa fare a meno della voce dell'entroterra e delle periferie, che riteniamo di aver ben rappresentato" .

Quindi, l’auspicio finale dei due leader e amministratori locali: "Siamo fiduciosi che, dal calcolo della attribuzione dei voti al presidente che abbiamo richiesto, possa risultare superata la fatidica soglia del 4%".