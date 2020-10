La Lega si struttura ed è già al lavoro per la città

Una ben precisa e puntuale organizzazione farà della sezione della Lega – Salvini Premier di Bitonto un partito efficiente ed efficace, vicino alle esigenze, alle necessità e ai problemi quotidiani, oltre che quelli annosi, dei cittadini.

Il segretario del partito Antonio Ruggiero, soddisfatto del risultato elettorale, ha convocato una riunione degli iscritti, degli attivisti e dei simpatizzanti è ha plasmato un organigramma che rende, oggi, la sezione di Corso Vittorio Emanuele II, 31, un partito classico, il partito di una volta, ma con mezzi attuali e idee che vogliono accarezzare il futuro per una Città più a misura dei bitontini.

A tal fine, la sezione si è dotata di cinque gruppi di lavoro, ognuno dei quali abbraccia branche del vissuto quotidiano: dalle attività produttive, ai servizi sociali, allo sport e al tempo libero, dalle questioni (problematiche) che attanagliano le periferie come anche le frazioni di Palombaio e Mariotto fino al gruppo che si occuperà di politica. I gruppi saranno aperti a chiunque voglia apportare il suo contributo. Non necessariamente iscritti, ma anche cittadini desiderosi di contribuire in termini di idee, di suggerimenti e … di denunce.

Ogni gruppo si riunirà una volta alla settimana. I gruppi di lavoro saranno impegnati per formulare proposte alle Istituzioni: Comune, Area Metropolitana, Regione e, se le questioni dovessero riguardare questioni nazionali, anche il Parlamento. A tal fine sarà importante innanzitutto il ruolo di confronto con la dirigenza della sezione da parte di quanti gestiscono l’Amministrazione locale, finora sordi alle proposte che la Lega ha reso pubbliche, ma anche con il neo-gruppo regionale del partito e con i suoi Parlamentari.

Inoltre, la sezione bitontina della Lega si è dotata di un direttivo, coordinato dal segretario Antonio Ruggiero. Il vice-segretario è Franco Ragno. La comunicazione è affidata a Salvatore Tassari. L’avv. Gaetano Galliani, Emanuele Napoli, Giovanna Barone, Valeria Santoro, Paola Ruggiero e Sandro Pellegrino forniranno il supporto ad una segreteria che è già all’opera per sostenere la cittadinanza alla soluzione dei primi problemi che iniziano a manifestarsi e che sono già in fase di discussione.

Manca davvero poco, infine, all’apertura di una sede in Mariotto, che sarà coordinata da Sandro Pellegrino, e quindi a seguire, l’apertura della sede di Palombaio.

“Saremo presenti su tutto il territorio cittadino” – chiosa il segretario cittadino – “saremo accanto ai cittadini, in ogni comparto, in tutti i segmenti che costituiscono l’intera società cittadina.”

A completare l’organigramma un folto gruppo di donne che non faranno mancare la loro sensibilità nell’individuazione di soluzioni ai problemi cittadini.