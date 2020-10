Mensa scolastica, chiarimenti dell'assessore Salierno: 'Aumento giustificato da emergenza covid'

Negli ultimi giorni è venuto alla ribalta l’aumento del costo della mensa scolastica per l’anno scolastico appena cominciato, con polemiche a destra e a manca. L’assessore all’istruzione Marina Salierno però con un post Facebook fa luce sui dubbi e chiarisce la situazione.

“Spiace constatare, ancora una volta, la propensione di qualcuno nel mistificare la realtà generando confusione nella collettività – scrive l’assessore sul suo account social –. Giova ricordare che l’ente comunale ha promosso un incontro con i dirigenti scolastici e la ditta appaltatrice del servizio di refezione, tenutosi in data 9 settembre 2020, al fine di condividere le soluzioni che, in linea con le normative anticontagio vigenti, potessero garantire l’esecuzione del servizio in piena sicurezza. All'esito del predetto incontro, è stato stabilito che la somministrazione dei pasti sarebbe stata espletata nella modalità monoporzione al fine di ridurre al minimo la manipolazione dei cibi e, soprattutto, di semplificare la consumazione da parte dei bambini. Questa nuova modalità di somministrazione dei pasti - ancorchè limitata al periodo dell’emergenza sanitaria - in virtù del materiale impiegato, delle attrezzature, della maggiore forza lavoro richiesta e soprattutto della necessità di sanificare gli ambienti, comporterà oneri aggiuntivi che incideranno sul costo unitario del pasto, per € 1,39”.

“Pertanto, e per dovere di sintesi, gli alunni consumeranno i pasti all'interno delle aule – continua Salierno –; i pasti saranno serviti in vaschette monouso con coperchio e gli ambienti saranno sanificati prima e dopo l'espletamento del servizio mensa. È altresì necessario rammentare che l'aumento previsto, pari ad € 1,39, inciderà lievemente sul bilancio delle famiglie in quanto il suindicato importo non è totalmente a carico delle stesse ma al contrario sarà ripartito tra queste ultime (la spesa a carico delle famiglie sarà calcolata sulla base delle dichiarazioni ISEE prodotte) e l'ente comunale. Quindi alla luce delle nuove tariffe, se un nucleo famigliare ha un ISEE pari a 500 euro, pagherebbe per 21 pasti € 13,44 anziché € 10,50 (l'aumento è di € 0,14 a pasto). Le variazioni di costo, suindicate puntualmente, sono state previste ed attuate nel pieno rispetto del punto 4 " DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI" del Protocollo emanato dal Ministero dell'Istruzione in da 6 agosto 2020. Questi sono i fatti che dimostrano la piena volontà di questa amministrazione nel preservare la salute degli alunni, bene primario, attuando tutte le normative anticontagio vigenti. L'agire amministrativo tiene conto, altresì, della particolare congiuntura economica in atto evitando di comportare inutili esborsi per le famiglie. C'è chi agisce e chi invece, senza documentarsi attacca, noi preferiamo agire per la nostra comunità”.