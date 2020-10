Psi e Bitonto Riformista: "Pensavamo fosse la mensa scolastica, invece è un ristorante stellato"

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma del Partito Socialista Bitonto e del Gruppo Consiliare Bitonto Riformista:





"Pensavamo fosse la mensa scolastica, invece è un ristorante stellato. Accettato il rincaro di € 1.39 proposto dalla ditta appaltatrice.

Dal mese di marzo di quest’anno, tutti hanno imparato a convivere con una nuova realtà, “connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ad una Amministrazione “attenta e coscienziosa” si chiede, però, di non farla diventare una “utile giustificazione” per far ricadere aggravi economici sui cittadini.

Comprendiamo le necessità legate a detta emergenza ma fare una (buona) Politica a favore della cittadinanza comporta avere coraggio per gestirle al meglio.

L’aumento della tariffa per il confezionamento dei pasti, ancorché giustificato dalla diversa somministrazione delle porzioni alimentari, non appare giustificato e, comunque, ha fatto apparire (e speriamo solo apparire!) debole un’Amministrazione, che si dichiara attenta ai bisogni della cittadinanza, nei confronti della ditta appaltatrice. Tanto più che la stessa ha chiesto, e ottenuto, il differimento del termine contrattuale proporzionato alla sospensione anticipata del servizio.

Scegliere di aumentare le tariffe è un esercizio fin troppo semplice che non ci si aspetta da chi vuol praticare la “buona Politica”.