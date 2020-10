Mensa scolastica, Federazione dei Verdi: "Inaccettabile l'aumento della tariffa"

Riceviamo e pubblichiamo nota a firma della Federazione dei Verdi Bitonto:

"In riferimento al tema del servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2020-2021, come Federazione dei Verdi riteniamo inaccettabile l'aumento, accolto dall’amministrazione su proposta dalla ditta appaltatrice, della tariffa per il confezionamento dei pasti. Riteniamo tale decisione un fatto grave dal punto di vista dell’impegno finanziario da parte del Comune poiché il servizio non comporta un significativo aggravio in quanto, per buona parte, il costo dei buoni pasto viene sostenuto dalle famiglie. Questa indisponibilità da parte del Comune di Bitonto mortifica le richieste di tante famiglie e ci rammarica, per cui espressamente chiediamo al sindaco, probabilmente distratto da vicende extra-comunali, di prestare più attenzione alla questione. Siamo certi che l’assessore Salierno, sensibile al tema, abbia già richiesto una maggior contribuzione del fondo comunale al fine di sostenere lo sforzo profuso dal mondo della scuola e dalle famiglie per migliorare l’apprendimento e la formazione dei nostri bambini".