Frontex a Bari, Ruggiero (M5S): 'Menzione di merito per Guardia di Finanza da Ministro degli Esteri'

“Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha espresso gratitudine e profonda stima in una lettera indirizzata al Comandante Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, Generale di brigata Gianfranco Carozza, per la decisione dell’Agenzia europea Frontex di scegliere il centro della Legione per ospitare il fondamentale corso addestrativo del Corpo Permanente delle Guardie di Frontiera. Una menzione di merito con cui è

riconosciuto il ruolo prezioso svolto dalla Guardia di Finanza di Bari, ora valorizzato anche a livello internazionale dopo la decisione di Frontex”.

Così la deputata pugliese *Francesca Anna Ruggiero*, facilitatrice regionale del MoVimento 5 Stelle. “Il 21 ottobre – continua – ha preso il via il corso di formazione di base del personale della categoria 1 del corpo permanente (Standing Corps) dell’Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera (Frontex). La Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari è stata selezionata per ospitare il percorso addestrativo, che vede coinvolte 133 persone provenienti da più di 20 Paesi membri.

L’iniziativa - sottolinea Ruggiero - riveste un’importante valenza internazionale e fa parte del progetto di ampliamento e consolidamento di Frontex, in vista anche della costituzione del primo corpo di polizia europeo che dal 2021

fornirà un supporto nella sorveglianza dei confini esterni dell’Unione Europea. La scelta, da parte dell’agenzia, della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari è motivo di orgoglio per il nostro territorio, che diviene punto di riferimento a livello europeo” conclude la deputata.