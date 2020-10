Consiglio comunale, convocazione per la prima volta in modalità telematica

Per la prima volta il consiglio comunale di Bitonto verrà svolto in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza. La convocazione da parte del presidente del consiglio Vito Antonio Labianca è prevista per martedì 27 ottobre alle 8.30 e, all’occorrenza, in seconda convocazione, giovedì 29 ottobre sempre alle 8.30.

Sono dieci i punti all’ordine del giorno, per lo più di materia finanziaria: nomina di un consigliere comunale alla carica di componente della prima commissione consiliare in sostituzione di Maiorano; quattro variazioni al bilancio di previsione 2020/2022; regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento della commissione tecnica delle attività estrattive – candidatura all’avviso pubblico per l’erogazione di incentivi economici annuali per la creazione delle commissioni tecniche estrattive in favore dei comuni pugliesi; ratifica comunale ad una variante normativa del Prg; interrogazioni ed interpellanze.