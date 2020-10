Sinistra italiana: 'Il sindaco annuncia bandi di gara ma manca la valutazione ambientale'

Da Sinistra italiana riceviamo e pubblichiamo:

Nei giorni scorsi, in un articolo di una testata online, il giornalista riprendendo la consueta ed immancabile esposizione del Sindaco, riferiva che era in pubblicazione il bando di gara per i lavori relativi all’ex macello mentre occorreva aspettare dicembre per il bando pubblico del lungo Lama.

Abbiamo pensato, finalmente il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) ha ottenuto il parere favorevole di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e dunque, subito cerchiamo il provvedimento nell’albo pretorio del Comune.

Sorpresa! Non c’è alcun provvedimento positivo di VAS.

Quindi, siamo alle solite.

Il Sindaco annuncia il via ad opere pubbliche ma i procedimenti amministrativi non sono completati!

Ancora una volta siamo costretti a sollevare dubbi sugli impatti ambientali che la visione strategica personalistica del Sindaco avrà sul territorio cittadino.

Abbiamo studiato e approfondito i contenuti degli elaborati del PUMS, abbiamo anche suggerito di applicare la legge regionale di settore ed ora il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS è di competenza degli Uffici comunali, abbiamo condiviso la conclusione dei progettisti circa l’assoluta necessità di sottoporre il PUMS a valutazione ambientale strategica e abbiamo finanche presentato osservazioni presso gli uffici comunali.

Il PUMS, infatti, contiene interventi impattanti dei quali non si sono studiati scenari alternativi mediante l’analisi dei benefici in termini economici ed ambientali.

Interventi come quelli di seguito riportati, avrebbero dovuto essere anche condivisi e discussi con la popolazione: ponte su Lama Balice di collegamento tra via Modugno e via Berlinguer; sottopassi ferroviari di via Ancona e di via Capaldi; parcheggio interrato di piazza Marena; riduzione dei posti auto pubblici di via Castelfidardo e via Solferino per la realizzazione di una pista ciclabile con trasformazione del doppio senso di circolazione in senso unico; percorso esclusivo ciclo pedonale di via Chianchiarello.

Sindaco, la sua visione della Città di Bitonto deve coincidere con quella dei cittadini che hanno bisogno di opere pubbliche adeguate al territorio, poco impattanti, economicamente sostenibili e soprattutto funzionali.

Dunque, un consiglio prima la VAS positiva e poi i bandi pubblici per “spendere le risorse”!

Si rammenta che piani come PUT, PUMS, BICIPLAN e PUG servono proprio a tradurre e riportare sul territorio l’idea e la visione di una nuova Città e purtroppo duole constatare che il Comune di Bitonto deve ancora completare l’iter amministrativo necessario all’approvazione dei suddetti piani.