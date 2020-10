Consiglio comunale, si dimette Francesco Brandi. Al suo posto Domenico Pinto

Martedì scorso si è svolto per la prima volta nella sua storia un consiglio comunale a Bitonto in modalità telematica e contemporaneamente trasmesso in streaming sull’account YouTube del Comune.

Ad inizio assise, il segretario generale Salvatore Bonasia ha comunicato il cambio del nome del gruppo a cui appartiene il consigliere Pasquale Castellano: da Progetto Comune Viviamo la Città è diventato Officina Partecipata. Successivamente Francesco Brandi (Pd) ha presentato le dimissioni dal ruolo di consigliere comunale, spiegando che si tratta di una decisione “per concentrarsi meglio sul ruolo di segretario cittadino del circolo”: al suo posto subentrerà Domenico Pinto, candidato nel 2017 con la lista Città democratica.

A seguire, al posto di Giuseppe Maiorano (ItC), come componente della prima commissione viene eletto Fabio Fiore (Riformisti Cattolici e Popolari).

Nonostante i problemi di connessione, la massima assise ha approvato subitont le quattro variazioni di bilancio previste all’ordine de giorno.

Successivamente, è stato discusso il punto inerente il regolamento comunale per la costituzione e funzionamento della commissione tecnica delle attività estrattive, in seguito alla candidatura all’avviso pubblico per l’erogazione degli incentivi economici annuali per i Comuni pugliesi. Il sindaco Michele Abbaticchio ha spiegato Bitonto, poiché ha in corso alcune di queste attività estrattive nelle cave, è stato destinatario di un finanziamento specifico affinchè, tramite bando pubblico, si potessero individuare tecnici per monitorare tali attività, secondo le normative regionali.

Francesco Scauro (Bitonto Riformista) si è dichiarato favorevole al regolamento, pur sottolineando la mancanza di una parte cittadina, ovvero della rappresentanza della cittadinanza attiva che possa dare il proprio contribuito decisionale sul consumo del territorio, in maniera completamente gratuita. Tuttavia, Abbaticchio ha spiegato che la commissione dovrà essere esclusivamente composta da figure tecniche, come previsto dal bando regionale, e cambiando le procedure si rischierebbe di perdere il finanziamento.

Per l’approvazione del regolamento occorrevano 13 voti favorevoli: si sono dichiarati contrari i consiglieri Nuzzo e Scauro, astenuta Rossiello, favorevoli 15 consiglieri.

A seguire la discussione si è spostata sulle interrogazioni ed interpellanze, lasciando spazio ai consiglieri di intervenire su proposte e problematiche. Scauro ha chiesto subito lumi sulla gestione del parco di via Togliatti e dell’orto sociale. Il primo cittadino ha risposto che si tratta di cooperative regolarmente vincitrici di bando apposito. Sul pta di Bitonto il consigliere di minoranza ha chiesto di istituire un’area di rispetto, come esiste in quasi tutti gli ospedali sprovvisti di parcheggio interno; richiesta da lui presentata due anni fa senza riscontro. Sempre sul nosocomio bitontino, Scauro ha chiesto di verificare ancora la presenza di 5milioni di euro per la riqualificazione dell’ex medicina e della vecchia farmacia. Anche Carmela Rossiello ha posto alcune questioni, soprattutto legate alla situazione delle strade, impercorribili a causa di allagamenti o impraticabilità del manto stradale, in primis largo Teatro, la cui strada presenta un avvallamento e insidie stradali a causa della rottura di alcune basole. Poi la consigliera azzurra ha letto una lettera depositata in Comune ad agosto da Raffaele Valla su un dipinto di Francesco Speranza esposto in principio nella Sala degli Specchi (visibile nel corso di un evento su un cavalletto), di cui si vorrebbe conoscere l’ubicazione. Il segretario ha spiegato che si trattava di una riproduzione del dipinto, e non dell’originale.