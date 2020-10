Risorse anticrisi, Ruggiero (M5S): 'Grazie al Governo in arrivo altri 450 mila euro a Bitonto'

“Al Comune di Bitonto sono in arrivo altri 450 mila euro a titolo di acconto degli ulteriori fondi anticrisi come misura di sostegno economico. Si tratta dell’ennesimo finanziamento straordinario messo in campo dal Governo, necessario a far fronte al calo delle entrate dovuto all’emergenza Coronavirus”.

Lo annuncia la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5S nella Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale. “Questi fondi – continua– si aggiungono a quelli già assegnati alla città e con lo stesso scopo nei mesi di maggio e luglio, pari ad un totale di 1,28 milioni di euro, senza dimenticare i 50 mila euro del fondo ristoro per minori entrate Tosap e gli altri contributi destinati alla sanificazione, al pagamento degli straordinari della Polizia Locale, all’edilizia scolastica e ai buoni spesa. I 450 mila euro sono il risultato del rifinanziamento del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali. Questo strumento – ricorda la deputata - è stato introdotto a maggio con il decreto ‘Rilancio’ per sostenere con risorse straordinarie i Comuni, che hanno dovuto fronteggiare una flessione delle entrate a causa della pandemia".

"Non lasciamo soli gli enti locali nell’affrontare questa emergenza senza eguali nella storia” conclude.