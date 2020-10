Covid e chiusura attività, Lega Bitonto: "Chiediamo certezze e responsabilità"

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma della sezione bitontina della Lega per Salvini Premier:

"Chiediamo certezze! … E responsabilità!

Non è fesso chi è preoccupato dai numeri che le statistiche quotidiane, rilanciate dai mass-media, condizionano la vita e il vivere giornaliero di ciascuno di noi. Non è fesso chi ha dei dubbi sull’eccessiva gravità dell’attuale situazione in cui, dopo appena 7 mesi, ci ritroviamo e che lascia presagire ad un secondo lock-down. Chi lo aveva scongiurato e, nemmeno, previsto, forse, per eccesso di ottimismo, non riteneva che questo Governo fosse alla frutta, come la Lega ha spesso denunciato, non considerava che i componenti di questa maggioranza stessi, tra loro, sarebbero arrivati alla bagarre – Emiliano attaccato dall’Azzollina – o, addirittura, allo scarica barile: ‘pensateci voi, Governatori o Sindaci. Noi abbiamo da fare cosa più importante, la legge per i diritti dei Trans!’

C’è poi chi attacca le opposizioni! Che non hanno ministri e non hanno il potere! Nonostante alcuni servizi trasmessi sui media nazionali evidenzino come certe situazioni sfuggano di mano a chi ha i numeri per governare ma glissa, arranca e non ha il piglio della decisione somma. Giusta o sbagliata che sia. Insomma … un D.P.C.M. alla settimana senza però risolvere alcun problema.

Forse gli ‘itagliani’ sono stanchi perché non vi è più un italiano che sia capace di governare una situazione che – a marzo – poteva essere emergenziale, oggi, NO!

Ci spiace! Molto! Tanto! Troppo! Forse perché un po’ tutti hanno ‘menato il can per l’aia’! Per poi vederlo sbranare dalla ‘iena coronavirus’. Forse sarà capitato a tutti di avere l’asso nella manica e sfoderare la soluzione, poi dimostratasi improvvida. Meno colpa ha chi, le proposte, le ha buttate al centro dell’attenzione senza ricevere il rispetto Istituzionale dell’ascolto da parte di chi ‘GOVERNA’ – magari solo per vincere le regionali o per ottenere un buon risultato per il ‘partitello’ fallimentare – a livello cittadino. Transeat. Fa nulla! Non importa.

Oggi abbiamo una situazione in cui – come qualche ‘unicum’ evidenziava – siamo tutti uno contro l’altro. Con le attività costrette a chiudere alle 18.00, magari senza mai aver allargato l’epidemia. I cinema e i luoghi di intrattenimento – che hanno osservato tutte le normative di legge, investendo non pochi EURO!!! – chiusi! Le scuole chiuse! Il cuore chiuso. L’animo a pezzi!

Il tutto contro tutti non è bello. Non accadeva da immemorabile tempo che fossero tutti contro tutti. Vi è persino chi accusa chi dovrebbe ricevere sussidi per la chiusura voluta e ordinata dallo Stato – soggetti che spesso, magari, non ricevono o, peggio, non hanno ricevuto una beata mazza da chicchessia. Dallo Stato, dalla Regione o … dal Comune! (i buoni alimentari fruiti dai meno abbienti sono stati rimborsati ai commerciati, a Bitonto?)

Ci preoccupa la situazione di chi a fine mese non ha un riconoscimento fisso! Ci preoccupano quei soggetti che non possono permettersi di pagare le tasse, già esose, esosissime, in tempi di normalità.

Ci preoccupa chi occupa quegli spazi – definiti incroci sociali – che rendono umano il quotidiano dei genitori che aspettano fuori della scuola i loro figli o garantiscono la sicurezza dei ragazzi più grandi che tornano a casa da soli, persone che hanno sorvegliato le vicinanze dei plessi scolastici fino a ieri, fino a quando le scuole erano aperte … oggi? Che son chiuse?

Ci preoccupano quelle attività che – con il ritmo lavorativo ridotto – debbono continuare ad aspettarsi cartelle esattoriali, gabelle (anche comunali), che non meriterebbero e sanno di ingiustizia.

Abbiamo imparato qualcosa dal primo lock-down? Speriamo di sì! La risposta l’aspettiamo dal Primo Cittadino: che adotti misure che non gli hanno permesso di abbracciare provvedimenti che – adottabili – non sono stati approvati per mancanza di lungimiranza (e per non cimentarsi sulla quadratura del bilancio cittadino!)?

La verità è altra! Tutti si ‘penzavano’ essere leoni! E per questo hanno rifiutato – per partito preso - il confronto!

Siamo con i più deboli. Li ascoltiamo e siamo con loro in quell’incrocio sociale che è la vita di questi drammatici giorni poco chiari, scuri e a dir poco opachi.

Responsabilizziamoci tutti anche con un confronto spesso chiesto e – chissà perché – mai avuto.

Ma soprattutto, tuteliamo le parti che – nel rispetto pieno della legalità – operano pagando le tasse nonostante siano i gestori di attività che – o non possono aprire e quindi giù in lock-down – o parzialmente chiuse. Nessuna pietà per chi – non pagando le tasse – in barba alle leggi ed ai controlli, mantiene certi banchetti aperti senza neppure avere partita IVA. Che la legalità la si attui e non la si professi solo a parole".