Scuole Bitonto, Ruggiero (M5S): “Dal Governo altri 115mila euro per la didattica a distanza”

“Alle scuole bitontine sono stati assegnati ulteriori 115 mila euro per la didattica a distanza. Queste risorse potranno essere utilizzate per l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti per la connessione da attribuire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti”. Lo annuncia la deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, facilitatrice regionale del MoVimento 5 Stelle in Puglia.

“È stato firmato – continua– il decreto con cui vengono ripartiti gli 85 milioni di euro del decreto Ristori, finalizzati a soddisfare il fabbisogno di dispositivi digitali per gli alunni e le alunne che ne sono privi, un vero e proprio problema per la didattica a distanza. Alle scuole pugliesi sono destinati 6,7 milioni di euro. In particolare le famiglie del Sud Italia soffrono maggiormente la carenza di questi strumenti, una condizione che rischia di accrescere ingiustamente le disuguaglianze, penalizzando i soggetti economicamente più fragili. Di qui la necessità di attribuire ulteriori risorse, che si vanno ad aggiungere, per le scuole bitontine, ai 115 mila euro già assegnati con il decreto Cura Italia di marzo, ai 78 mila euro attribuiti con l’avviso pubblico ad hoc per l’implementazione della didattica a distanza, e ai molteplici altri fondi previsti dal decreto Rilancio e dai successivi provvedimenti".

"Continueremo ad assistere finanziariamente il mondo della scuola sotto ogni aspetto”, conclude Ruggiero.