Effettive le dimissioni di Francesco Brandi da consigliere comunale. Il testo della lettera

Con la consegna al segretario generale del Comune di Bitonto, in data di ieri, della lettera di dimissioni annunciate nei giorni scorsi, diventano effettive le dimissioni da consigliere comunale di Francesco Brandi (Pd).

"Il mio impegno politico – sottolinea – con oggi non subisce una battuta di arresto, ma una decisa accelerazione, nella ferma convinzione che la Politica sia essenzialmente vocazione all'agire in comune, non necessariamente nel Comune".

"Resto a disposizione di tutti coloro che avranno fiducia in me per qualsiasi problema vorranno sottopormi. A breve vorrei scrivere un testo di ringraziamento alle tante persone che hanno fatto questo tratto di strada con me", conclude nelle poche righe d'introduzione alla lettera di dimissioni, di cui pubblichiamo di seguito il testo integrale.







Con la presente, il sottoscritto Brandi Francesco rassegna le proprie dimissioni da Consigliere Comunale.

È stato un onore rappresentare i cittadini della mia città in questa assise.

Ringrazio quanti cittadini hanno confidato in me e nel mio impegno. Mi auguro che tale fiducia sia stata ripagata e in cuor mio so che ho fatto di tutto perché così avvenisse.

Devo ringraziare anche i rappresentanti, tutti indistintamente, di quest’Ente per aver intrattenuto con il sottoscritto rapporti di rispetto e collaborazione.

Ringrazio il Sindaco, come cittadino e come amministratore, per l’enorme impegno profuso per il benessere di questa città e dei suoi abitanti.

A lui rivolgo un caloroso invito a cercare, sempre e comunque, il confronto e il dialogo con cittadini e amministratori.

Al Segretario Generale, in rappresentanza della struttura amministrativa dell’Ente, il mio ringraziamento ulteriore per la testimonianza di servizio competente e infaticabile.

Per le numerose prospettive di miglioramento, rivolgo a tutti un incoraggiamento a compiere scelte coraggiose anche se impopolari.

Le ragioni delle mie dimissioni non sono ascrivibili ad un malcontento.

Come sapete, da qualche mese sono stato rieletto segretario di Circolo del Partito Democratico e questo impegno intendo interpretarlo con il massimo delle energie disponibili. Energie che ritengo potranno essere ricavate da queste dimissioni.

A ciò si aggiunge il proposito di contribuire così all’entrata in carica, in surroga, del mio amico e collega di Partito, avvocato Domenico Pinto. La città ha bisogno di persone competenti e motivate dai giusti moventi. Sono certo che questa esperienza proietterà il consigliere Pinto verso un impegno nel Partito e nel Consiglio Comunale, da cui entrambe queste istituzioni trarranno importanti benefici.

In un mondo, come quello politico, in cui la narrazione prevalente è quella di soggetti sprovveduti, abbarbicati forse proprio per questo ad incarichi immeritati, mi piace pensare perfino d’esser considerato avventato, pur di aver creduto di poter aumentare il mio bagaglio, alleggerendolo provvisoriamente.

Buona politica a tutti