Venerdì consiglio comunale d’urgenza, in via telematica

Il presidente Vito Antonio Labianca ha convocato d’urgenza il consiglio comunale per venerdì 13 novembre alle 15.

La seduta si terrà in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compresi il segretario generale e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale.

Tre i punti previsti all’ordine del giorno: le dimissioni da consigliere comunale di Francesco Brandi, con la conseguente surroga di Domenico Pinto, nelle fila del Partito Democratico; l’elezione di un componente di maggioranza nella Commissione consiliare permanente di Controllo e garanzia; l’approvazione di un debito fuori bilancio.

La seduta sarà visibile online, senza possibilità di intervento da parte dei cittadini, in streaming sul profilo youtube del Comune di Bitonto.