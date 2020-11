Surroga con qualche scintilla per l'avvocato Pinto in consiglio comunale

Si è concluso in due ore il consiglio comunale convocato per questo pomeriggio, in via telematica, dal presidente Vito Antonio Labianca. Tra numerose assenze e ripetuti intoppi tecnici, sono stati discussi i tre punti all’ordine del giorno.

Primo punto



A seguito delle dimissioni da consigliere comunale di Francesco Brandi, è avvenuta la surroga di Domenico Pinto, che ha aderito al gruppo Pd. L’avvocato, che alle elezioni comunali del maggio 2017 si era presentato nella lista Città Democratica, era risultato primo dei non eletti alle spalle di Brandi, poi passato nelle file del Pd ed ora segretario cittadino del partito.

Pinto ha aperto il suo discorso d’insediamento facendo riferimento alla fiction Rai “Doc, nelle tue mani”, il cui protagonista perde memoria degli ultimi dodici anni della sua vita e diventa una persona nuova. “Oggi, a distanza di tre anni, cinque mesi e una manciata di giorni – ha dichiarato – considero questo momento come il day after del risultato delle elezioni amministrative”.

Si è detto animato da grande entusiasmo nei confronti della cittadinanza e ha rivendicato di essere stato il 24esimo bitontino più suffragato.

Poi ha citato Alessandro Baricco e i suoi “Castelli di rabbia”: “Accadono cose che sono come domande, passa un minuto oppure anni, e poi la vita risponde".

Quindi, i ringraziamenti: in ambito politico (a Francesco Ricci, Tonino Sblendorio, Luciana Propato, Cecilia Petta e Pasqua Masellis) e familiare (ai genitori, allo zio Antonio, ai nonni e in particolare all’omonimo Minguccio Pinto, alla zia Carmela non entrata in consiglio comunale per un pugno di voti, al fratello Emanuele ex consigliere ed oggi magistrato, e infine alla moglie). Ha ringraziato anche la sua “famiglia politica”: Città Democratica, “movimento formato da un gruppo coscienzioso di giovani e diversamente giovani”, ricordando il grande lavoro “a fari spenti” dell’ex assessora Rosa Calò e dell’amico Francesco Brandi.

Pinto ha poi dichiarato la propria convinta adesione al gruppo Pd guidato in consiglio comunale da Antonella Vaccaro. “A fronte di trasformismi dilaganti, voglio rimarcare la mia appartenenza come tesserato storico al Partito Democratico”.

Poi, rivolto al sindaco, ha detto: “Cercheremo di continuare a dare il nostro contributo leale ma non ossequioso. Ci aspettiamo reciprocità d’intenti da lei e dalla sua giunta”.

Ricordando infine l’articolo 13 dello statuto del Comune di Bitonto, ha concluso il suo discorso richiamando se stesso e tutti i consiglieri al dovere di rappresentare con solerzia la comunità bitontina.

Dalla capogruppo Pd, Antonella Vaccaro, un caloroso benvenuto al neo consigliere Pinto: “Non intendo cambiare una sola virgola di quanto ha detto”.

Pungente, invece, l’intervento della consigliera di opposizione Carmela Rossiello (Fi): “Le do il benvenuto, avvocato, ma voglio ricordare a me stessa che proprio il Pd ha fatto campagna elettorale contro il sindaco attuale e dunque siete stati i primi a fare trasformismo politico. E poi tengo a precisare che qui abbiamo tutti lavorato, e non credo che il suo arrivo possa risvegliare un consiglio che a suo parere è stato dormiente”.

Distensivo messaggio di buon lavoro dal consigliere di maggioranza Dino Ciminiello (capogruppo Italia in Comune).

“Non pensavo di dover replicare”, ha dichiarato Pinto. “Capisco il gioco delle parti, ma ho spiegato che la mia persona da tempo si era spesa per questa amministrazione e per la vittoria del sindaco Abbaticchio, e ho rivendicato chiarezza di fondo sin dall’inizio del mio impegno in prima persona. Il Pd di oggi non è quello di tre anni fa, anche a livello di gruppo consiliare è composto da persone differenti, l’attuale segretario cittadino del partito è da otto anni a favore di questa amministrazione. Ritengo l’intervento della consigliera Rossiello oltremodo offensivo, perché io non ho detto che i consiglieri in questi anni hanno dormito. Ma avremo modo di conoscerci”.

“Sono l’ultimo arrivato ma è bene che tutti si mettano in testa che ho gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri consiglieri comunali”, ha concluso.

Alla replica di Pinto ha fatto seguito l’intervento del consigliere di opposizione Franco Scauro (capogruppo Bitonto Riformista): “Non voglio accendere polemiche sulla tua scelta ma tu arrivi in consiglio anche grazie ai voti di un’intera coalizione perdente rispetto a quella attuale, che rappresenta il 40% del popolo bitontino che non voleva sostenere questa amministrazione e fra questi c’era il Partito Democratico. Senza polemiche, ti auguro buon lavoro ma soprattutto ti auguro di essere obiettivo. Perché spesso e volentieri si è assistito ad uno yes man globale che non ha portato giovamento a questa città. In una coalizione avere anime critiche significa migliorare i rapporti con la gente e la capacità di governo di una città difficile come la nostra”.

Con le repliche di Rossiello e Vaccaro si sono spente le ultime scintille.





Secondo punto

Nonostante la complicazione dei voti recapitati via Whatsapp al segretario generale Salvatore Bonasia, è stata sbrigata in breve la pratica del secondo punto in programma: l’elezione di un componente di maggioranza nella Commissione consiliare permanente di Controllo e garanzia. Con 14 voti a favore, due schede bianche e l’astensione, come da regolamento, dei consiglieri di minoranza presenti (Rossiello, Scauro e Nuzzo), è risultato eletto il neo consigliere Domenico Pinto.

A lui, gli auspici di buon lavoro da parte del sindaco Michele Abbaticchio e dei consiglieri Emanuele Avellis (capogruppo Riformisti, cattolici e popolari) e Michelangelo Rucci (capogruppo Governare il futuro)





Terzo punto

Dato per letto il testo relativo, il debito fuori bilancio n. 1548 del 2020 è stato sottoposto a votazione e approvato, con immediata esecutività.