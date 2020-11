​Settore ricevimenti, Ruggiero (M5S): “Impegno su ristori e revisione codici ATECO”

Ieri pomeriggio si è svolto un incontro in videoconferenza fra alcuni parlamentari del MoVimento 5 Stelle e i rappresentanti del settore dei ricevimenti pugliese. Sono intervenuti Alessandro Amitrano, deputato della commissione Lavoro; la bitontina Francesca Anna Ruggiero, deputata della commissione per l’Attuazione del federalismo fiscale; Maria Soave Alemanno, deputata della commissione Attività produttive; e l'europarlamentare Rosa D’Amato.



“Abbiamo ascoltato attentamente – dichiarano i rappresentanti M5S in una nota congiunta – le problematiche del settore wedding pugliese che, così come altre categorie, ha subito pesanti conseguenze economiche durante questa pandemia, con perdite fino all’80%. L’obiettivo è ampliare il ventaglio dei ristori, al fine di coprire coloro che sono rimasti esclusi. Inoltre, è stato ribadito come queste categorie rappresentino una propria specificità, motivo per il quale la loro attività economica non è paragonabile ad altre, anche se rientranti nello stesso codice ATECO. Questo produce delle distorsioni nell’applicazione dei provvedimenti del Governo, che finiscono per penalizzare le attività in questione. Di qui la necessità di una revisione del sistema di classificazione dei codici ATECO che rappresenti meglio le categorie, in maniera tale da rendere più efficaci le misure future".

"Già da tempo siamo al lavoro per superare le diverse criticità e continueremo il confronto con le categorie interessate per garantire le migliori condizioni. In un periodo economico così delicato come quello attuale, le attività devono essere sostenute in ogni modo, per evitare che cadano nella trappola dell’usura e della criminalità organizzata, oltre che per scongiurarne il fallimento”, concludono i 5 Stelle.