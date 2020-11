Italia in Comune: "Coloriamo di verde i monumenti di Bitonto per dare speranza ai nostri bambini"

Si celebra oggi la Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La data coincide con il giorno cui l’Assemblea generale ONU adottò nel 1959 la Dichiarazione dei diritti del fanciullo e nel 1989 la Convenzione sui diritti del fanciullo.



Dal circolo bitontino di Italia in Comune giunge l'appello all'amministrazione comunale di aderire all'iniziativa proposta dal Consiglio Nazionale degli Psicologi e dell’ANCI: illuminare, nella serata di oggi, i siti più significativi del nostro Comune con il colore verde, scelto perché richiama il concetto di vitalità.

"Il Covid-19 – si legge nel comunicato del movimento politico – sta avendo un notevole impatto sui diritti dei bambini di tutto il mondo. Il virus sta mettendo a repentaglio il futuro dei bambini, aggravando ulteriormente le difficoltà in quelle famiglie che ogni giorno già lottano per sopravvivere. Secondo i dati di Save the Children, il numero totale di bambini che vive sotto la soglia di povertà potrebbe superare i 700 milioni entro la fine del 2020. Molte famiglie hanno subito gli effetti economici della pandemia e non possono permettersi quindi le cose più elementari come cibo, acqua e cure".

"Anche l’istruzione – sottolinea Italia in Comune Bitonto – viene messa in secondo piano con questa pandemia, negando di fatto una dei diritti dei bambini. Non è diversa la situazione in Italia: nella nostra nazione la povertà è in aumento e la povertà educativa minaccia le fondamenta stessa del nostro Paese. In questo 2020 difficile, vogliamo mostrare la nostra vicinanza a tutti i bambini e adolescenti del mondo, raccogliendo la proposta del Consiglio Nazionale degli Psicologi e dell’ANCI. Un'iniziativa che vuole porre l’attenzione sui bambini che, in questo momento storico, stanno rinunciando a tutto quello che contribuisce a farli crescere e diventare adulti: scuola, sport, cinema e teatri, relazioni, amici, feste... Tutto quello che è sempre stato normale e che adesso sembra appartenere ad un’epoca lontana da noi".