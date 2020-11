Damascelli scrive all'ASL: "A Bitonto serve postazione drive through per i tamponi"

Una lettera per chiedere la realizzazione di una postazione drive through per Covid test a Bitonto, indirizzata al direttore generale dell’ASL Bari Antonio Sanguedolce e al direttore del dipartimento Promozione della Salute, Vito Montanaro. È quella scritta da Domenico Damascelli, il quale sottolinea come “Bitonto, nonostante sia il quarto comune più popoloso del Barese dopo Bari, Altamura e Molfetta, già dotati di drive through, sia ancora sprovvisto di tale servizio”.

“In considerazione dell’elevato numero di contagi da Covid-19 che si sta registrando nel territorio dell’ASL Bari, ed in ragione della rilevante popolosità della città di Bitonto, polo di riferimento per un vasto bacino di utenza – aggiunge – propongo la realizzazione in loco di una postazione drive through dedicata all’esecuzione dei tamponi molecolari. Tale postazione, debitamente attrezzata e dotata di personale adeguatamente formato e protetto, andrebbe ad incrementare in misura determinante la capacità diagnostica sul territorio”.

“L’obiettivo – sottolinea Damascelli – è la riduzione dei tempi d’attesa per l’effettuazione dei tamponi. Molti cittadini sintomatici o che hanno avuto contatti con pazienti positivi, sono costretti ad attendere tempi lunghi; e coloro che si trovano in isolamento fiduciario a seguito di un primo esito di positività, superano abbondantemente il periodo di quarantena per il secondo tampone. La postazione drive through, organizzata secondo i protocolli, dotata di attrezzature e personale tutelato da capo a piedi, con tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per impedire contagi e diffusione del virus, risulta indispensabile per velocizzare le operazioni di screening anti Covid sul territorio”.

“La postazione drive through a Bitonto – conclude Damascelli – rappresenterebbe pertanto un servizio sanitario fondamentale per dare risposte immediate ed efficaci ad un territorio tanto vasto e popoloso”.