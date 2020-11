Piazza Caduti del terrorismo, aggiudicati in via definitiva i lavori di riqualificazione

Sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori per la riqualificazione di piazza Caduti del terrorismo, che rientrano nel più ampio progetto denominato “lungolama” con altri tre interventi che andranno a modificare sensibilmente l’immagine di una consistente porzione della città.

Ad annunciarlo è il sindaco Michele Abbaticchio, specificando che l’opera in questione consiste nella “unione” della piazza con la chiesa di Sant’Andrea, in modo da realizzare un’area pedonale più fruibile e d'impatto all’ingresso del centro antico da Porta Robustina. Il primo cittadino spiega ancora che verrà aumentato il verde, verrà realizzata una nuova area giochi per famiglie ed una rete di fogna bianca dedicata per evitare allagamenti in quell’area.

I lavori, di importo pari a 651mila euro finanziati da fondi nazionali del Piano strategico della Città metropolitana di Bari, sono stati affidati all'impresa Modugno srl.

“Dal punto di vista sociale – spiega Abbaticchio a BitontoLive – è un progetto innanzitutto concordato con i cittadini nel 2014, nato da un’iniziativa politica ripresa nei vari forum di rigenerazione urbana svolti con l’ex assessore Parisi (alle Opere pubbliche, ndr) e successivamente inclusi nel Piano strategico metropolitano. L’esigenza principale dei residenti era di unire piazza Caduti del terrorismo al sagrato della chiesa di Sant'Andrea, un punto nevralgico di ascolto e di raccolta del quartiere: un’area più vivibile che avrà uno spazio giochi. In termini di decoro e di bellezza, sarà un quartiere che avrà un passo in più. Per quanto riguarda la viabilità, rimane un punto importante d'ingresso verso il centro antico".

I lavoratori dureranno sei mesi. "Speravamo di farli partire prima – ci dice il sindaco – ma il Covid ha complicato tutto, perché i rapporti coi progettisti si sono prolungati, e la Sovrintendenza ha richiesto più tempo rispetto alla media. Parliamo di un intervento che attendevamo da circa trent’anni, da quando la piazza si presenta in uno stato non decoroso, pur essendo uno dei biglietti da visita della città. È sicuramente il primo tassello. Il secondo sarà la riqualificazione dell’ex macello: un’agorà che si collega al lungolama e a piazza Caduti del terrorismo con un attraversamento pedonale, oltre che d'ingresso a Lama Balice".

"Un punto importante – sottolinea Abbaticchio – è la rete di fogna bianca che verrà realizzata. L’appalto dell’ex macello verrà pubblicato entro fine anno e parliamo invece di nove mesi di lavoro, con partenza a marzo 2021 e conclusione a fine 2021. Spero invece di vedere già tra qualche mese a buon punto i lavori del lungolama, in modo tale da completare il mandato con l’inaugurazione dell’intero progetto che si chiude a Porta La Maya per ricominciare fino a piazza Castello con un finanziamento già acquisito, denominato Infrastrutture Verdi, che prevede il rifacimento della parte antistante, assieme al nuovo impianto d'illuminazione a led".

L’intera opera è finanziata complessivamente con 9,5 milioni di euro, tutti con fondi nazionali. "Non c’è nella memoria della città un finanziamento di rigenerazione urbana di tale portata, grazie alla collaborazione con la Città metropolitana di Bari e alla delega che mi è stata assegnata alla Pianificazione strategica. Ciò lascia il segno di una collaborazione nei miei due mandati con Antonio Decaro", rivendica il sindaco.

"Sotto il profilo della viabilità – annuncia Abbaticchio – verrà attivato un servizio navetta gratuito fruibile tutto il giorno, con partenza dalla piscina comunale dove ci sarà un parcheggio custodito, in modo da garantire una corsa ogni dieci minuti verso Porta La Maya, il ponte di Santa Teresa e piazza Caduti del terrorismo, che saranno le tre fermate”.