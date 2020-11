Reddito cittadinanza, Ruggiero (M5S): “Nel Barese contratto di lavoro per 34% beneficiari"

“Nella provincia di Bari abbiamo registrato che, fino al 31 ottobre, il 34% dei percettori del reddito di cittadinanza rispetto al totale dei beneficiari occupabili ha sottoscritto almeno un contratto di lavoro”. Lo rende noto la deputata bitontina del M5S, Francesca Anna Ruggiero.

“Nello specifico – continua – parliamo di 10.263 persone su un totale di 30.387 beneficiari occupabili. Se allarghiamo la sguardo alle altre province pugliesi, al 34% si attestano anche Lecce e Taranto, al 33% la Bat, al 36% Foggia e al 38% Brindisi. In media in Puglia si registra un 35%, al primo posto fra le Regioni del Mezzogiorno e fra le migliori in tutta Italia, sempre per quanto riguarda la percentuale di percettori che hanno sottoscritto un contratto di lavoro rapportato al totale dei beneficiari occupabili".

Queste cifre provengono da elaborazioni di Anpal Servizi sui dati Anpal e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

"Si tratta di risultati incoraggianti, che testimoniano come il reddito di cittadinanza non sia una misura semplicemente assistenzialistica, come qualcuno in malafede vorrebbe far passare, ma uno strumento che intende conciliare una maggiore protezione sociale con la ricerca di un lavoro. Per questo motivo crediamo fermamente che vada ulteriormente migliorato e potenziato, mentre invitiamo i sindaci dei Comuni che non l’abbiano ancora fatto ad impiegare i beneficiari nei progetti utili alla collettività” conclude la deputata.