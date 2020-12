"Non addobbi ma buoni spesa": la proposta per Natale della Federazione Verdi Bitonto

"Prendendo spunto da città vicine, proponiamo all’Amministrazione comunale di destinare i fondi previsti per luci e addobbi natalizi in buoni fruibili nella nostra città aprendo una collaborazione con le attività presenti sul territorio, e assegnandoli secondo modalità simili all’erogazione dei bonus spesa del Governo". È la proposta che arriva dalla Federazione dei Verdi Bitonto.

"Purtroppo la pandemia – si legge nella nota – ha aggravato la condizione economica di molti nuclei e delle persone sole. Per questo il nostro obiettivo è di dare la possibilità ai beneficiari di spendere i buoni nei negozi che aderiranno all’iniziativa, sostenendo così anche l’economia locale e andandoli ad utilizzare nei negozi alimentari (inclusi ristoranti, pasticcerie, bar e attività di somministrazione) e non alimentari di tutta la città, permettendo anche di acquistare vestiti, giocattoli, piccoli oggetti utili a rendere un po’ più piacevole un periodo di festa che ricade in un momento storico così difficile".