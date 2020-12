Sicurezza stradale, l'opposizione chiede interventi improcrastinabili per le provinciali 231 e 89

Si riaccende la discussione sulla viabilità stradale che circonda Bitonto, incentrata prevalentemente sulla richiesta di maggiore sicurezza per gli automobilisti che ogni giorno percorrono la provinciale 231 (ex statale 98) in direzione Bari e Foggia, e la provinciale 89 che conduce alle frazioni di Palombaio e Mariotto.

I consiglieri comunali di opposizione Franco Natilla, Franco Scauro e Carmela Rossiello hanno inviato una nota congiunta al sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, al sindaco metropolitano Antonio Decaro e al prefetto di Bari Antonia Bellomo, chiedendo in sostanza – nel tratto che va da Modugno a Bitonto nord – la realizzazione di uno spartitraffico per separare le carreggiate e di rotatorie per eliminare gli incroci.

“Abbiamo avanzato queste proposte perché è noto a tutti che ci sono le coperture finanziarie necessarie – dichiara Natilla a Bitontolive – considerato che l’ex assessore regionale ai trasporti Giovanni Giannini, prima del termine mandato, aveva anche pubblicato i relativi progetti. Invece sembra che non si dia il giusto peso al problema”.

Per quanto riguarda la provinciale 89, invece, i tre consiglieri chiedono un ammodernamento stradale – come peraltro aveva richiesto anche Bitontolive in un articolo di denuncia, a seguito della morte di un 19enne qualche giorno fa – ed in particolare l’eliminazione di alcuni curvoni pericolosi, il ripristino dell’illuminazione pubblica con le infrastrutture già presenti ma fuori uso, e l’installazione di “occhi di gatto” ai bordi della carreggiata.

“Rinvii e omissioni non sono più tollerabili, sono in gioco le vite e l’incolumità fisica delle persone”, conclude Natilla, auspicando la convocazione urgente di un tavolo tecnico amministrativo da parte del sindaco metropolitano Decaro e rivolgendo un appello a “vigilare” al prefetto Bellomo.