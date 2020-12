Convocato il consiglio comunale, 7 i punti all'ordine del giorno

Il presidente del consiglio comunale, Vito Antonio Labianca, ha convocato la massima assise comunale in prima convocazione il 9 dicembre alle 8.30 e in seconda chiamata l'11 dicembre, alla stessa ora.

La seduta si terrà in videoconferenza.

Sette i punti all'ordine del giorno: due variazioni d'urgenza al bilancio di previsione, e l'approvazione dell'assestamento generale e di due debiti fuori bilancio.

Infine, il sindaco Michele Abbaticchio relazionerà su programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022, e sul programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021.

A seguire, sarà la volta dell'assessora alla Pubblica istruzione Marina Salierno che illustrerà il programma comunale degli interventi per il diritto allo studio e per la programmazione del sistema integrato di educazione e istruzione per il 2021.