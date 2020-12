Nuovo coordinatore e direttivo per Sinistra Italiana Bitonto

"È tempo di un ricambio. Vogliamo sconfiggere l’idea di una mancanza di alternative, non possiamo sottrarci alla visione di una politica partecipativa di co-decisione. Oggi inizia un percorso di iniziative di azione, ascolto, partecipazione, studio, approfondimento e confronto per un nuovo welfare e per una conversione ecologica della nostra Città".



Così il circolo di Sinistra Italiana Bitonto annuncia il nuovo coordinatore cittadino, Domenico Lovascio, e il nuovo direttivo composto da Giovanni Perilli (rapporti con le associazioni, movimenti e singoli cittadini interessati, competenti e determinati a realizzare la casa comune delle idee), Domenico Masciale (rapporti con i soggetti sociali coinvolti nelle attività atte a combattere le disuguaglianze, a restituire dignità al lavoro, a dare accoglienza a chi fugge da una guerra o è vittima della imperante crisi abitativa) e Paolo Piperis (e-health locale. Rapporti con gli operatori della sanità coinvolti negli investimenti sulle reti tecnologiche e sullo sviluppo degli applicativi per l’incremento di tecnologie funzionali e coerenti con il fabbisogno dei cittadini per un utilizzo a bassi costi di assistenza).