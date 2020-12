Sinistra Italiana: "Progettiamo insieme le idee da candidare ai bandi del Recovery Fund"

"Impegnare correttamente le risorse europee è un obbligo a cui non possiamo sottrarci. La politica cittadina ha il dovere di suggerire idee coerenti con le tematiche ammissibili a finanziamento dal Recovery Fund. L’efficientamento energetico e il miglioramento sismico delle strutture pubbliche, la costruzione di asili nido, la mobilità locale, l’economia circolare, l’effettivo sviluppo della zona artigianale, l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale sociale sono solo alcune delle tematiche su cui occorre avere un sereno confronto tra politica, amministrazione locale e partenariato economico sociale". Così Sinistra Italiana Bitonto.

"Bitonto, al pari di tanti Comuni, tra non molto si troverà di fronte ad una difficile scelta, partecipare con cognizione di causa agli avvisi pubblici per intercettare le risorse europee del Recovery Fund o rinunciare per mancanza di pertinenti proposte, capacità progettuali, risorse umane adeguate", si legge nel comunicato.

L’invito di Sinistra Italiana Bitonto, dunque, è aprire un tavolo di concertazione esteso a tutte le forze politiche, al partenariato economico sociale e all’associazionismo, affinché contribuiscano con idee progettuali e soluzioni per recuperare una nuova dimensione amministrativa in grado di sostenere l’operato del Comune.

"Al fine di dare impulso a questa iniziativa, in considerazione del difficile momento causato dalla pandemia da Covid-19, si comunica a quanti vorranno confrontarsi l’indirizzo di posta elettronica sinistraitaliana.bitonto@gmail.com a cui inviare la propria adesione per fissare un primo incontro in conference call".