Consiglio comunale, 120mila euro per le attività bloccate dal Covid

Il consiglio comunale in videoconferenza di ieri ha avuto come prologo la comunicazione di Massimo Lacetera, che ha lasciato “La Puglia in più” per costituire il gruppo “Puglia popolare”. Confermando il sostegno alla coalizione Abbaticchio, il consigliere ha dichiarato di “non sentirsi più rappresentato dall’assessore Nacci” e ha poi annunciato l’astensione sui primi tre punti all’ordine del giorno.

Pronta la reazione di Franco Natilla (Bitonto riformista): “Le comunicazioni di Lacetera non possono passare inosservate perché hanno un contenuto politico ben preciso: atto di sfiducia nei confronti di Nacci, avvenimento politico serio ed importante”.

Dopo una sospensione del consiglio, l’assise ha ripreso il dibattito con l’intervento di Carmela Rossiello (Fi). “Anch’io sono rimasta sorpresa dalle parole di malessere di Lacetera. Ma nonostante tutto si rimane in maggioranza, comportamento da schizofrenici”.

Successivamente Antonella Vaccaro (Pd) ha motivato la sospensione “per sentire il gruppo e capire se la maggioranza fosse coesa sulla votazione dei provvedimenti di quest’oggi”.

I primi due punti iscritti all’ordine del giorno hanno riguardato alcune variazioni d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 su cui ha relazionato l’assessore Domenico Nacci, non prima di aver replicato all’intervento di Lacetera ricordando che “solo qualche consiglio fa aveva detto di voler rimanere nel gruppo fino al termine della legislatura”. Entrambi i provvedimenti sono stati approvati.

Terzo punto ancora in materia finanziaria, con gli assestamenti di bilancio per gli esercizi 2020/2022. Ha spiegato Nacci: “Tra le modifiche, sono stati svincolati alcuni avanzi per mettere in sicurezza sia alcuni edifici scolastici sia i cimiteri di Mariotto e Palombaio. Ci sono poi contributi per esercenti, associazioni e scuole di ballo, bloccati dall’emergenza Covid. Saranno finanziati 100mila euro alle attività di bar e ristorazione e 20mila euro alle associazioni sportive dilettantistiche”.

La discussione si è poi fermata sulla somma destinata alle telecamere di videosorveglianza che verranno installate nei pressi di alcune scuole, tra cui il liceo classico Sylos. A questo proposito, Rossiello ha lamentato che si tratta di materia di competenza metropolitana. L’assessora Marina Salierno (Pubblica istruzione) ha replicato che la decisione fu presa alla presenza dei dirigenti scolastici e del comandante della Polizia locale, Paciullo, a gennaio scorso.

L’assessore Rocco Mangini è poi intervenuto per una precisazione: “Si è provveduto a tagliare le spese della cultura e del turismo per far fronte a questa emergenza, come da nota della commissione Controllo e garanzia”.

Ha poi fatto seguito l’appello di Giuseppe Maiorano (Itc): “Per aiutare le famiglie di alcuni settori, si lasciano scoperte le altre che vivono di turismo, arte e cultura. Non c’è alcuna forza politica che prenda a cuore questo settore per dargli pari dignità di altri”.

Tutti gli emendamenti e il provvedimento sono stati votati favorevolmente.

Si è passati quindi al quarto punto in discussione: programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici, programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021. A relazionare è stato il sindaco Michele Abbaticchio: “Le somme sono derivanti da vari risparmi o finanziamenti acquisiti: tra gli interventi interessati ci sono la completa ristrutturazione dello stadio comunale, l’investimento sul led in città su varie strade, il miglioramento delle condizioni del Torrione angioino”. Anche questo provvedimento è stato approvato.

Come quinto punto si è discusso il programma comunale degli interventi per il diritto allo studio e la programmazione del sistema integrato di educazione e istruzione. Ha relazionato l’assessora Salierno: “Il valore economico complessivo ammonta a circa 1,85 milioni di euro, con programma articolato in due parti: spesa per i servizi mensa e trasporto; interventi per bambini da 0 a 6 anni. È stata inoltre prevista una somma per l’acquisto di un nuovo scuolabus, che andrebbe a sostituire uno non più in uso”.

Rossiello ha quindi replicato: “A mensa nelle scuole rimangono pochissimi bambini e da un punto di vista organizzativo è abbastanza complicato. È uno sperpero di denaro pubblico perché si tengono aperte le scuole di pomeriggio per pochi alunni. Inoltre la qualità del servizio mensa non è adeguata ai prezzi. Mi chiedo poi se vengono effettuati controlli sui numeri delle scuole parificate, e se tutte le attività presenti sul piano di diritto allo studio vengono svolte”.

Il provvedimento è stato infine approvato.