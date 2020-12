Onda Civica Bitonto: "Natale spento nella nostra città"

“Non per essere polemici, ma abbiamo ben vivo il ricordo di un dicembre di svariati anni fa, quando Bitonto (che magari non era bella, evoluta ed emancipata come “sponsorizzano” oggi) metteva in campo ogni piccolo sforzo economico (privato o pubblico che fosse) per rendere magica, almeno in quelle settimane, la nostra città”. Così Onda Civica Bitonto.

“Ricordiamo – scrivono gli attivisti del movimento politico – via Repubblica pedonale con alberi di Natale, eventi, luci, filodiffusione di canti natalizi... niente di trascendentale, intendiamoci, ma del resto sono le cose semplici le più magiche.

Qual era l’effetto di questo minimo sforzo? Anzi quali erano le conseguenze di questo minimo sforzo? Innanzitutto la gioia nei bambini che non vedevano l’ora di riempire quelle strade (e noi eravamo tra quelli) ma soprattutto l’indotto economico che si andava a creare, poiché s’incentivavano i cittadini a frequentare Bitonto e le proprie attività commerciali, con conseguente incremento delle vendite e degli incassi.

Quel Natale non è più tornato nella nostra amata città (se non per timide ed autonome iniziative ora degli esercenti ora del nostro Comune, potendo contare, tuttavia, su budget irrisori) e non è tornato neppure quest’anno. Non ci si dica che i fondi destinati a poche lampadine sono andati a sostegno degli esercenti stroncati dalle misure emergenziali, perché sarebbe un’affermazione blasfema che attesterebbe una visione miope di programmazione e sviluppo sociale e commerciale.

Ora più che mai è necessario dare valore, conforto e speranza alla popolazione, ad esercenti, commercianti e artigiani. Ora più che mai è necessario accendere di vita e speranza questo Natale, in modo da allietare i cittadini nelle attese fuori dai negozi per via degli ingressi contingentati, visto che la gente, quasi, non ha più possibilità nemmeno di parlarsi per via delle mascherine. Lo si poteva fare con una filodiffusione o con semplici ma efficaci addobbi. Gli esercenti per primi si sarebbero spesi per una progettualità ben strutturata e ben sviluppata, finalizzata ad incrementare il commercio.

Si veda l’esempio della vicina Ruvo di Puglia, che anche quest’anno risplende di curati addobbi di Natale.

Bitonto è spenta sotto ogni punto di vista, vittima solo di terrore mediatico e pandemico, rimbalzato e somministrato per via di dirette social.

Bitonto avrebbe meritato di più. Bitonto merita di più.

Dovremmo aver cura della nostra casa e della nostra dimensione perché, prima o poi, tutti i voti tornano al pettine”.