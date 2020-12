​I Verdi: "La destra soffia sul vento dell’antipolitica e dell’odio"

"A causa della pandemia, quello del 2020 sarà un Natale diverso e sicuramente più sobrio. Tante famiglie e attività stanno facendo i conti con l’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto a livello economico e sociale. Per questo riteniamo, come già suggerito dalla nostra nota del 30 novembre scorso, che sia la scelta più giusta quella dell’amministrazione comunale bitontina, di utilizzare risorse a favore di famiglie e attività commerciali che, a causa del Covid, in questo momento si trovano in grande difficoltà”. Così la Federazione dei Verdi Bitonto.



“Ci sorprende invece – continua il comunicato stampa – la richiesta del centrodestra che suggerisce di sperperare denaro pubblico per illuminare la nostra città in un momento storico come questo. Una presa di posizione riportata in un comunicato pieno di odio che non ha nulla a che fare con la politica e con il modo e il ruolo che noi attribuiamo nel fare opposizione.

L’opposizione si fa sui temi e sulle idee, producendo e presentando progetti alternativi ma mai sulle persone. E non accettiamo che vengano date lezioni per la città da chi si riconosce in leader politici nazionali quali Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che hanno fatto della lotta contro le minoranze, gli ultimi e i bisognosi il loro cavallo di battaglia”.

“Sarà pur vero che queste feste saranno meno luminose per le strade – concludono i Verdi – ma sicuramente saranno più felici per le famiglie che verranno aiutate, facendo acquistare un significato ancora più importante al Natale: aiutare il prossimo e l’intera comunità”.