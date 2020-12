​Agroalimentare, Ruggiero (M5S): “Più controlli su prodotti extra Ue e commercio online”

“Oggi (ieri per chi legge, ndr) ho espresso parere favorevole a due atti del Governo, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Ue 2017/625. Le modifiche normative ci permetteranno di rafforzare i controlli sui prodotti del settore agroalimentare provenienti dai mercati extra europei, garantendo la salute dei cittadini e contrastando in maniera decisa la concorrenza sleale e fraudolenta a danno delle imprese italiane”. Così la deputata Francesca Anna Ruggiero (M5S), componente della commissione Affari sociali della Camera.



“Dopo il confronto con diverse associazioni di categoria e con le parti interessate – continua – e alla luce dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 3 dicembre 2020, intendiamo introdurre dei correttivi, al fine di armonizzare i controlli ed evitare sovrapposizioni nei diversi ambiti di competenza. L’obiettivo è consolidare le verifiche sulle merci extra Ue del settore agroalimentare, anche nell’ambito dell’e-commerce, tutelando i cittadini e l’attività delle nostre imprese”.

“Questa sarà un’arma in più nella difesa del marchio Made in Italy, autentico gioiello della nostra economia”, conclude la deputata bitontina.