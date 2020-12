Polemica luminarie, il centrodestra bitontino: «Alla fine della fiera, ci hanno accontentati!»

«Un polverone, un gran (s)parlare istituzionale per il solo fatto che qualcuno abbia proposto all’Amministrazione comunale di illuminare qualche strada con quattro luci (ribadiamo: quattro e non costose luminarie). Una proposta che abbiamo formulato poiché a chiedercelo sono stati solo i cittadini».

Così Onda Civica, Bitonto di destra, Lega Salvini premier e Bitonto Futura, in un comunicato congiunto, tornano sulla polemica delle mancate luminarie natalizie a Bitonto.





LA POLEMICA INFINITA SULLE LUMINARIE

«La nostra proposta – scrivono – ha svegliato l’Amministrazione e i suoi accoliti e fan, e giù con le solite manfrine (l’odio, il populismo e l’antipolitica…) e le offese (“sedicenti politicanti”, “crani disabitati”…) e chi più ne ha più ne metta! Per non parlare poi del solito tasto della criminalità organizzata, un giorno sconfitta “con l’occupazione del territorio” e un altro giorno “fenomeno da contrastare e combattere”: l’hanno capito tutti che l’argomento è strumentale nelle mani di chi sapeva fare marketing e che è in evidente stato confusionale ed inarrestabile declino politico e di consenso. Argomenti tirati fuori quando non si sa e non si può replicare».

«E in aggiunta – prosegue il comunicato del centrodestra bitontino – hanno tirato fuori, udite udite, le misure a sostegno del sociale, a sostegno delle imprese (?). Satyritont potrà drammaticamente replicare con dovizia e cinismo, quando saranno resi pubblici gli atti che dimostreranno come da Palazzo Gentile arrivino solo briciole e sostegni irrisori. Persino i bonus alimentari, da quanto apprendiamo, saranno distribuiti solo dopo il 1° gennaio e quindi a feste natalizie concluse. Se poi sono come i precedenti sostegni preannunciati a marzo, beh, sono peggio di quelli del presidente del Consiglio Conte e dei suoi dpcm !».





LE RISPOSTE NON DATE

«Unica nota positiva, ora sappiamo – rimarca la nota congiunta – è che i nostri amministratori, a ben più gravi criticità e problematiche sollevate da tempo, preferiscono rispondere solo su questioni da quattro… luci! Tacciono, invece, su altre questioni sulle quali sono stati tirati in ballo.

In ordine sparso: perché non hanno risposto sul cumulo giuridico delle sanzioni per omesso/parziale versamento Tari/Tasi/Imu?

E l’ingombrante silenzio sulle sorti dell’ASV Spa in liquidazione e le conseguenze in termini di costi (le “esequie” dell’Azienda Servizi Vari costeranno qualche milione di euro)? Quali le ragioni della liquidazione dell’ASV, piuttosto che l’assoggettamento della stessa partecipata alle procedure di concordato?

E sull’eccessiva esosità della Tari? Per quale singolare e tenebrosa ragione le sole spese generali del piano finanziario Tari del Comune di Bitonto ammontano ad oltre 500mila euro annui in più rispetto a quelle del Comune di Molfetta?

Sulla riduzione della Tari 2020 non già al 25%, bensì al 40% e 50% per gli esercizi che hanno dovuto abbassare le saracinesche per il Covid?

Almeno per questo “maledetto” 2020 non era fattibile uno slittamento della scadenza IMU, ovvero una variazione al regolamento Imu, onde evitare l’applicazione delle sanzioni per omesso o tardivo pagamento?

Per questi “dettagli” e per altri ancora, tutti in silenzio! Un silenzio ingombrante e conveniente».





L’AFFONDO POLITICO

«Fa specie che chi pretenda di difendere l’indifendibile, è esponente o della Giunta o di qualche forza politica che non “sostiene” la stessa maggioranza in Consiglio comunale poiché priva di rappresentanti in quella sede. Un perché ci sarà!

Sta di fatto che poi, alla fine della fiera, ci hanno accontentati! Quattro luci? No! Solo due (sul Torrione e su Porta Baresana). O anche quelle sono spreco di danaro pubblico? Oppure è intervenuta la solita “gioventù” imprenditoriale che molto spesso, fin troppo spesso, paga le conseguenze delle scelte amministrative e soccombe alla supponenza di chi da oltre otto anni ci amministra? Ci querelate per queste affermazioni? Già! Perché la minaccia è sempre quella!», concludono Onda Civica, Bitonto di destra, Lega Salvini premier e Bitonto Futura.