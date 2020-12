«Altro che doni! Dal Comune in arrivo pignoramenti e procedure esecutive»

A breve, la Giunta comunale busserà alle porte di migliaia di bitontini già stremati per mano dell’Agenzia delle Entrate di Riscossione, oppure dell’Ufficiale Giudiziario di turno.

Ad annunciarlo – in una nota congiunta – sono le liste del centrodestra bitontino, che commentano: “Oltre al danno dello stato emergenziale, la beffa: il sedicente Sindaco del Sud delibera pignoramenti degli stipendi, delle pensioni, dei conti correnti (già prosciugati da tempo)”.

“Due recenti deliberazioni di Giunta comunale (le numero 205 e 206 dell’11 dicembre scorso) ed un’altra (la 195 del 12 novembre), quasi con fare felpato stabiliscono, in sostanza e in parole povere, di velocizzare l’attività di riscossione delle entrate ed in modo particolare di quelle rivenienti dalla gestione residui 2018 e precedenti, ponendo in essere anche procedimenti coattivi. Proprio ora? Proprio in questo tempo di crisi e di vacche magre, in cui ci si vanta di donare… ma cosa poi? Il nulla”, attaccano gli oppositori dell’amministrazione Abbaticchio.

“Si omette di considerare – scrivono – che per mera inefficienza dell’Amministrazione comunale di Bitonto (omessa notifica delle ingiunzioni di pagamento entro i termini indicati per aderire alla definizione agevolata “rottamazione”), i cittadini non hanno potuto, di fatto, aderire ad alcunché! Giusto ora si ricordano di reclamare il dovuto? Ancora, si omette di considerare l’analisi della Corte dei Conti in merito alle percentuali di riscossione coattiva pari al 6,47% per il 2016, al 5,07% per il 2017 ed al 5,09% per il 2018.“Ma c’è dell’altro: dove sono i rendiconti dei crediti stralciati (residui attivi) che attestino l’inesigibilità dei crediti? Quei crediti vanno riaccertati in favore dei contribuenti morosi per via del “cumulo giuridico” delle sanzioni accertate per omesso/tardivo versamento! Non meno importante, a fronte di imposte, tariffe e tasse elevatissime, appaiono di tutta eccellenza (si fa per dire) gli standard qualitativi dei servizi resi alla collettività! Paghiamo per ricevere servizi fatiscenti! E questo è il parere non certo nostro, ma dei cittadini”.

“In ultima analisi – prosegue la nota del centrodestra bitontino – si omette di considerare la realtà: la crisi emergenziale in atto, paragonata allo Stato di Guerra, da cui trarrebbe origine la stessa legittimazione del dpcm, oltre che l’antieconomicità di quanto deliberato. Seppur trattasi, nella specie, di entrate tributarie successive al 2002, pertanto incondonabili, nelle stesse analisi svolte in sede di relazione annuale della Corte dei Conti risiedono le ragioni per applicare (oggi e non domani) un condono fiscale. Piuttosto che deliberare di velocizzare l’attività di riscossione coattiva, perché il sedicente Sindaco dei Sud non si fa portavoce per il tramite dell’ Anci di modifiche alla manovra di bilancio, di modo da prevedere la definizione a titolo di saldo e stralcio al 20% o al 30% di tutti i crediti scaduti a titolo di Imu, Tari e Tasi? Piuttosto che spendere denaro pubblico per riscuotere il nulla, si domandi e ci spieghi il Sindaco dei Sud come intenderà riscuotere da privati cittadini, da commercianti ed artigiani se i limiti di impignorabilità sono aumentati, come pure le ipotesi di impignorabilità e se la capacità contributiva appare quasi azzerata? Che colpa ne hanno i cittadini di Bitonto se all’obiettivo di riduzione della produzione di rsu, con la maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro…), non è conseguita una più equa applicazione della tassazione”.

“Quale ulteriore colpa hanno i cittadini di Bitonto – conclude la nota del centrodestra – se pagano per sole spese generali indicate nel Piano Finanziario Tari 500mila euro annui in più rispetto ai cittadini di Molfetta? Incarichi? Consulenze? E’ quanto mai doveroso ricordare ad Abbaticchio che è giunto, seppur tardivamente (Corte dei Conti per la Puglia, ad esempio) il momento che inizi ad assumersi, anche personalmente, le vere responsabilità di un Sindaco, piuttosto che inseguire affannosamente, tardivamente ed infruttuosamente i contribuenti morosi da un lato e la sua prossima postazione di comando dall’altro (al massimo potrà farsi eleggere consigliere comunale, e starà in opposizione!)”.