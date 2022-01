Più sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico, accordo fra Esercito e Regione

È stato firmato ieri un protocollo d’intesa tra Esercito e Regione Puglia per creare nuovi rapporti di collaborazione. L’accordo è frutto del confronto tra il Consiglio intermedio di rappresentanza militare del Comando Forze Operative Sud ed i rappresentanti dell’Assessorato alla Mobilità della Regione Puglia.

L’intesa siglata dal comandante delle Forze Operative Sud, generale di corpo d’armata Giuseppenicola Tota, e l’assessora alla mobilità Anita Maurodinoia punta ad accrescere il livello di sicurezza percepita da parte dei cittadini che viaggiano sui mezzi di trasporto regionali e consente al personale dell’Esercito in uniforme di usufruire di uno sconto.

L’accordo – come ha sottolineato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, collegato via web – oltre a favorire i militari che spesso devono spostarsi per motivi di servizio, garantisce ai cittadini un maggior livello di sicurezza e costituisce un deterrente contro atti illeciti.

Il generale Tota, all’atto della firma del protocollo, ha espresso particolare soddisfazione per quanto stipulato, ribadendo che “la sinergia tra le istituzioni è fondamentale per offrire sempre maggiori possibilità ai cittadini, siano essi militari o civili, mantenendo un occhio di riguardo per i giovani che rappresentano la risorsa più importante per il futuro”.