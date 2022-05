208 anni dell'Arma, mostra di uniformi storiche nel Palazzo della Città metropolitana

Domani alle 9.30, nella Sala del Colonnato del Palazzo della Città metropolitana di Bari, si terrà l’inaugurazione della mostra di uniformi storiche allestita dal Comando Legione Carabinieri “Puglia” in occasione della cerimonia per il 208° annuale di fondazione dell’Arma, prevista in largo Colonnello Luigi Giannella alle 19 del 6 giugno.

Si tratta di un emozionante viaggio nella storia, tra uniformi e cimeli, che spazia dalle divise in uso nella seconda metà dell'Ottocento, nel periodo umbertino, sino ai giorni nostri, da quelle ordinarie di servizio alle Grandi Uniformi da cerimonia. Saranno esposte anche uniformi utilizzate nel periodo coloniale, nel primo e secondo conflitto mondiale, durante l’amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (1950-1960), fino ad arrivare alle più moderne e operative adottate nelle missioni di Peace Keeping Operation.

La preziosa collezione è di proprietà di un privato, il medico barese Paolo Caradonna Moscatelli e di suo figlio Emanuele.

La mostra sarà inaugurata dal Generale di Divisione Stefano Spagnol, comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, dal sindaco metropolitano Antonio Decaro e dal direttore del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno.