Attivate procedure straordinarie di gestione delle misure microprestito, nidi e tecnonidi

Procedure straordinarie e temporanee di gestione delle Misure microprestito, nidi, tecnonidi. La Presidente del CdA di Puglia Sviluppo ha adottato in data odierna una determina, grazie alla quale, nel rispetto dell'esigenza di ridurre le occasioni di possibile diffusione dell'epidemia COVID-19, si potrà limitare al minimo l'impatto in termini di perdita di efficienza garantendo il livello massimo di servizio, compatibilmente con le condizioni lavorative emergenziali. A tal fine, in via straordinaria e temporanea, saranno modificate le modalità di:

svolgimento dei colloqui istruttori, per le Misure Microprestito, Nidi e Tecnonidi, mediante modalità di videoconferenza con i proponenti;

verifica della presenza dei beni (propedeutica all'erogazione del saldo delle agevolazioni), per le misure Nidi e Tecnonidi, mediante acquisizione di specifiche dichiarazioni da parte delle imprese e della presentazione di documentazione video/fotografica.

Tali modalità saranno in vigore sino a nuova comunicazione.

Inoltre, in virtù di quanto deliberato dalla Giunta Regionale il 5 marzo 2020, nei prossimi giorni Puglia Sviluppo invierà a tutti i beneficiari una comunicazione con le modalità per aderire alla moratoria per la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti dal mese di Marzo 2020 fino al mese di Agosto 2020 compreso.