Semaforo lampeggiante, pericolo tra via Matteotti e via D'Angiò

Il semaforo all'incrocio tra via Matteotti e via Ludovico d'Angiò funziona da tempo solo con luci lampeggianti.

"La necessità di ripristinarlo – ci scrive un lettore – è dovuta al fatto che li cartelli stradali posti all'incrocio impediscono la visuale agli automobilisti provenienti da via Matteotti. Infatti, dovendo dare precedenza alle auto provenienti da via Fornelli, in mancanza di una corretta visuale, le auto che arrivano da via Matteotti sono costrette ad impegnare parte dell'incrocio, con i rischi che ne conseguono".

La segnalazione Whatsapp, giunta in redazione tramite messaggio al numero 3892 170 180, si conclude con l'auspicio di un intervento tempestivo da parte del Comune, visto che del problema sono stati informati il sindacio, l''ufficio tecnico comunale e la Polizia Locale.