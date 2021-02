Cloe e Asso spariti da lunedì, i proprietari: "Aiutateci a ritrovarli!"

“Siamo disperati, perché da lunedì scorso abbiamo perso le tracce dei nostri cani. Li abbiamo cercati dappertutto ma sembrano spariti nel nulla: nessuna segnalazione, nessun avvistamento”. È un messaggio di angoscia quello che arriva in redazione da Francesca, proprietaria dei due cani smarriti, che vivevano in casa con la sua famiglia a Bitonto.

“Sono venuti in soccorso anche i cani della Zoofila, che anno confermato la nostra teoria: molto probabilmente i cani sono stati presi da qualcuno. Noi – è l’appello di Francesca – chiediamo di avere pietà, perché loro sono cresciuti con la nostra famiglia, sono ormai grandi. Non ci sono parole per descrivere il dolore che stanno provocando a loro e a noi”.

“Per favore – continua – dateci una mano a condividere le immagini dei cani, così se qualcuno li ha presi, li può riportare indietro. Sono muniti entrambi di microchip. Il pitbull si chiama Cloe; il beagle si chiama Asso”.

A chi riporterà a casa Cloe e Asso viene offerta una ricompensa. Per segnalazioni e notizie contattare il numero 331 7093443.