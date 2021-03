Spartitraffico pericoloso sulla 231, prima del ponte Bitonto-Palo

“È impensabile che uno spartitraffico in tali condizioni non sia visibilmente segnalato, ed è altrettanto raggelante che un giorno ci sia il cartello e dieci no; personalmente percorro questo tratto di strada mattina e sera e vi posso garantire che l'ho visto divelto svariate volte”. Questo il messaggio inviato al nostro numero WhatsApp 3892 170 180 da un lettore che pone all’attenzione delle istituzioni le condizioni dello spartitraffico che precede il ponte di collegamento tra Bitonto e Palo del Colle, sulla strada provinciale 231.

“Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto, prima di intervenire a risolvere il problema? Chiedo una risoluzione immediata e radicale, altrimenti sarò costretto a denunciare alle autorità competenti”, conclude il lettore, che ha segnalato il problema al sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, al sindaco della Città metropolitana Antonio Decaro, al consigliere comunale Arcangelo Putignano, al comandante della Polizia locale Gaetano Paciullo e all’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia.