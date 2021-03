Cartelli di divieto di sosta affissi oltre scadenza

“Scusate, non si potrebbe fare in modo che chi affigge questi cartelli di divieto di sosta (quale valore hanno, poi, se affissi ai muri e agli alberi come caschi di banane?), li rimuova alla scadenza degli stessi?”. È la domanda che arriva da un cittadino di Bitonto alla nostra redazione, tramite il numero Whatsapp 3892 170 180.

“Tutt'intorno a casa mia – lamenta il lettore – i muri sono tappezzati di divieti scaduti alcuni il 12 marzo, altri il 19 marzo. Altri sono in vigore ancora adesso, ma come fa un automobilista a capire se può o non può sostare? Deve scendere dall'auto e leggerli tutti, uno per uno?”.