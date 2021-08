Cantiere non segnalato in via Verdi, la preoccupazione di una residente

Nessuna delimitazione né segnaletica per i pedoni nei pressi di un cantiere edile in una delle arterie principali della città, via Verdi.

A segnalarlo, con un messaggio al numero whatsapp della redazione (3892 170 180) è una residente, preoccupata per il mancato rispetto delle normative di sicurezza previste dalla legge in caso di passaggio pedonale, poiché il cantiere è localizzato proprio su una porzione di marciapiede.

"È inammissibile come in questo paese non esistano controlli di nessun genere, partendo dalle bici elettriche controsenso e finendo anche a queste piccole cose ma importanti per l’educazione civica", è il commento della nostra lettrice.