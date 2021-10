Luci accese h24 in zona Cappuccini

Da tre settimane luci sempre accese in zona Cappuccini. A segnalarlo è un residente: “I lampioni non si spengono mai, l'illuminazione stradale è accesa ininterrottamente 24 ore su 24, sette giorni su sette”.

Una segnalazione – precisa – già fatta alla Polizia municipale, che ha attribuito il disservizio a non meglio specificati “test di funzionamento”.

Test che però si svolgono anche di domenica da ormai venti giorni, senza aver prodotto risultati evidenti: “Le luci fulminate dei lampioni di via Delle Cese, ad esempio, sono spente e restano spente. Quindi è uno spreco di corrente e di soldi. Come mai, mi chiedo da cittadino, che cerca di collaborare ed essere virtuoso per se ed anche per la comunità?”.