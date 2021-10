Quel palo "provvisorio", fermo in via Magenta da mesi

Dall’inizio della scorsa estate c’è un palo mobile che è diventato fisso, in corrispondenza del civico 12 di via Magenta, a pochi metri dall’ufficio postale.

La segnalazione arriva da una residente della zona, che lamenta: “Sono mesi che in via Magenta c'è questo palo adornato di immondizia”.

Da quando sono iniziati i lavori in piazza Caduti del Terrorismo, essendo venuto meno uno stallo per il parcheggio riservato ai disabili, lo hanno “spostato” in via Magenta. “Il palo – spiega – doveva servire a non far calpestare le strisce gialle fresche di vernice, e invece staziona in strada da mesi. Gli operatori ecologici lo spostano per pulire la strada e lo rimettono lì, e intanto il secchio che lo sostiene viene usato come pattumiera e si riempie di rifiuti e bottiglie”.

“Quando ci libereremo di questo palo?”, domanda la cittadina.