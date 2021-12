"Trappola" per i passanti in via Generale Cantore

Una buca pericolosa nel manto stradale, lasciata scoperta a seguito dei lavori di cablaggio della fibra ottica: si trova in via Generale Cantore, all’angolo con via Enrico Fermi.

A segnalarlo è un lettore, che ammonisce: “Data la profondità e la lunghezza della buca in questione, bisogna intervenire con la massima urgenza per evitare che possa essere causa di cadute di qualche passante, la cui responsabilità ricadrebbe su chi avrebbe dovuto provvedervi per tempo”.