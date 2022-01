Il molo vecchio del porto di Santo Spirito è deturpato dalla presenza di rifiuti: materiali da pesca e non solo, che giacciono in bella vista sicuramente da lungo tempo, date le condizioni di degrado in cui si trovano.

“È uno spettacolo indecoroso a cui, forse, molti si sono rassegnati”, scrive un nostro lettore, da cui giunge questa segnalazione. Si tratta di un bitontino che, come molti concittadini, è legato a Santo Spirito e la considera la “nostra” marina, da godere ma anche da preservare.

“Chiedo a chi di dovere di porre rimedio a questa situazione, e mi auguro che le mie foto servano a scuotere le coscienze di chi fa finta di non vedere”, scrive il nostro lettore.