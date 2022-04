Piazzetta San Francesco della Scarpa “in condizioni pietose”

“Vorrei segnalare le condizioni pietose in cui si trova la piazzetta Giuseppe Morosini, ai piedi della bellissima chiesa di San Francesco della Scarpa. Ci sono parecchie buche, di cui una molto profonda con un tubo in evidenza”. A scrivere è una lettrice, indignata per lo stato di degrado in cui versa la piazza.

“Bisogna aspettare che qualcuno cada e si faccia male – chiede – per decidersi ad aggiustarla? Spero che la mia segnalazione serva a far recuperare questa piazza ormai dimenticata da tutti”.