Cassonetti colmi di rifiuti a due passi dal mercato settimanale, la segnalazione di un lettore

Due fotografie con due distinti cassonetti che sono colmi di buste della spazzatura, a due passi dal mercato settimanale.

“Si trovano in via De Biase da tempo immemore e oggi (ieri, ndr) come gioielli sono stati ammirati dai visitatori del mercato settimanale. La tassa rifiuti sempre e comunque. E se non paghi c'è pronta la diffida. Il sindaco dov'è”?

Questo il contenuto della segnalazione inviataci su Whatsapp al numero di BitontoLive.it (3892 170 180).