Strisce pedonali poco visibili in via Matteotti, la segnalazione di un residente

“Segnalo che l'attraversamento pedonale delle strade che intersecano via Matteotti, nel tratto che va da piazza Della Noce alla stazione Bari-Nord, è particolarmente difficoltoso in quanto mancano (del tutto o quasi) le strisce pedonali. Chi scrive, e sicuramente molti altri cittadini, attraversa correttamente solo sulle strisce pedonali, ma in mancanza di queste, gli automobilisti non si fermano. Ciò provoca disguidi tra i pedoni e gli automobilisti con rischi per quelli e nervosismo per questi”. Questo il contenuto della segnalazione inviataci da un residente.

Che si rivolge anche al sindaco Abbaticchio e scrive: “La prego di provvedere a far ridipingere la segnaletica orizzontale (magari con materiale più duraturo) in quanto già si sono verificati situazioni di incomprensioni che, per poco, non sono sfociati in spiacevoli incidenti”.