Bici elettriche senza controllo, la segnalazione di un residente

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione inviataci da un residente:

“Ieri sera 1° febbraio, approfittando della gradevole temperatura, insieme a degli amici abbiamo fatto un giro, per passeggiare tra le bellezze della nostra città.

Peccato che in più occasioni siamo stati sfiorati da ragazzi che, in sella a bici elettriche, scorrazzavano sui marciapiedi, peraltro a luci spente e senza l'uso di alcun segnalatore acustico.

Gli stessi ragazzi, dopo aver zigzagato tra le auto in marcia, con sprezzo del pericolo che correvano, hanno ripercorso più volte il tratto di via Matteotti spaventando i passanti che, hanno dovuto scansarsi all'ultimo momento per fare spazio a questi balordi.

Gli episodi si sono ripetuti anche nel centro storico tra le anguste stradine.

Tutto ciò senza che alcun tutore dell'ordine pubblico intervenisse per fermare questi piccoli pirati.

La presenza di qualche ufficiale di Polizia Locale sarebbe auspicabile, quantomeno per un effetto di deterrenza riguardo a questi fenomeni che, ancorché di lieve entità, mettono a repentaglio la pubblica incolumità, oltre che la serenità dei cittadini”.